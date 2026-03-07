今回は、洋服のパーツ、化学物質、そして日本の地名と、全く異なるジャンルの言葉が組み合わさった非常に面白い問題です。一見すると関係なさそうな言葉たちですが、同じ2文字を補うと、スッキリした日本語に変わります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ま□□て□□のーる□□じまヒント：理科の実験で使ったことがある人も多いのではないでしょうか？答えを見る↓↓↓↓↓正