「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）中盤に膠着状態が続き５−５の七回。一死三塁から大谷が敬遠で歩かされ、走者一、三塁で打者・近藤。前日はチーム爆勝の中で５打席とも内野ゴロで凡退。この日もここまで３打席凡退していたが、制球が乱れる相手投手の球を見極め四球で出塁した。その後、満塁から鈴木が押し出し四球を選び、吉田が２点打を放った。中