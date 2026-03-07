◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手が豪快なアーチを含む２安打３打点と４番の貫禄を見せた。３回に鈴木の一発で一時勝ち越し弾に続き、２者連続の右越えソロ。２大会連続となるアーチをかけると、７回は鈴木の押し出し四球で勝ち越した直後に、貴重な２点打を放った。侍ジャパンでは常に大活躍。１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで