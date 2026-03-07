「AKINANOTE」通常盤ジャケ写 中森明菜が、デビュー44周年記念日となる2026年5月1日に、全国のCDショップおよびオンラインストアで、約8年6カ月ぶりとなるフルアルバム『AKINA NOTE』を発売する。本作は、2024年から続くセルフカバー企画「-JAZZ-」シリーズの集大成。既配信の13曲に「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」などの新録を加えた豪華盤。さらに早期予約特典として、約20年ぶりとなるライブツアーのチケット先