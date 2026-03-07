◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの菊池雄星投手（３４）＝エンゼルス＝が７日、１次ラウンド２戦目となる韓国戦に先発。日本代表の一員としては初めての公式戦登板で、３回で６３球を投げて６安打３失点４奪三振で降板となった。試合後は「ちょっと大胆にいきすぎた。今日は配球も課題でしたかね。（次回登板まで）時間が空くと思いますから。少し修正しながら頑張りたいと思います