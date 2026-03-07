習近平国家主席が中国軍の会議に出席し、中国共産党に忠誠を誓うよう求めました。幹部の失脚が相次ぐなか、改めて軍の引き締めを図った形です。7日午後に開かれた会議で習近平国家主席は「軍隊は銃を握る組織であり、党に背く者がいてはならない」と述べ、中国共産党に忠誠を誓うよう求めました。さらに「腐敗分子が潜む場所があってはならず、断固として反腐敗闘争を推進しなければならない」と述べ、予算の管理を厳格にすること