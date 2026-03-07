東日本大震災の被災地にある岩手県の釜石鵜住居（うのすまい）復興スタジアムで７日、ラグビー・ＮＴＴリーグワン２部の第７節が行われ、釜石が花園を３０―２２で破った。震災から１５年となるのを前に復興祈念試合と銘打たれた一戦で、釜石は粘りの防御を発揮。膝下へのタックルを起点に相手を複数人で囲んで球を奪い、少ない攻撃機会でトライを重ねた。会場には「釜石コール」が響き渡り、主将のＦＬ河野は「しんどい時でも