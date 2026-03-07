◇第6回WBC1次ラウンドC組日本８―６韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」が接戦を制し、韓国に8―6で勝利。井端弘和監督（50）は試合後、7回に勝利を決定づける2点適時打を放った吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）を称賛した。1発含む4打数2安打3打点。7回には勝利を手繰り寄せる