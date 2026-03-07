アメリカのトランプ大統領は7日、「きょうイランは非常に激しい攻撃を受けることになる」とSNSに投稿しました。アメリカのトランプ大統領は現地時間の7日朝、自らのSNSに「きょうイランは非常に激しい攻撃を受けることになる」「これまで標的とみなされていなかった地域や人々に対しても完全な破壊と確実な死を伴う攻撃が真剣に検討されている」と投稿しました。投稿では「イランはもはや“中東の乱暴者”ではなく、“中東の敗者”