バンダイスピリッツは、『仮面ライダー響鬼』より「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」(11,000円)の抽選での2次販売を決定。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月6日(金)16時〜2026年3月29日(日)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年3月下旬当選発表、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製