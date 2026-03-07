ＷＢＣ日本代表の侍ジャパンは７日、東京ドームで行われた韓国戦に８―６で劇勝。１次ラウンドＣ組で２連勝を飾り、２大会連続の世界一へ一つの山場を乗り越えた。先発した菊池（エンゼルス）が初回から３点を失う苦しい展開となったが、チーム一丸ではね返した。すぐさま鈴木（カブス）の２ランで反撃ののろしを上げると、３回は大谷翔平（３１＝ドジャース）、鈴木、吉田（レッドソックス）の１イニング３発で形勢を一気に逆