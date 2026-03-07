バンダイスピリッツは、『ゴジラ-1.0』より「S.H.MonsterArts 呉爾羅(2023) -大戸島の怪物-」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「S.H.MonsterArts 呉爾羅(2023) -大戸島の怪物-」(12,100円)『ゴジラ-1.0』より、「ゴジラ2023)」の変化前にあたる姿であり、劇中冒頭で大戸島の守備隊を襲撃し、壊滅させた「呉