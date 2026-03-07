肝付町で、7日午前から、高齢女性1人の行方が分からなくなっています。 警察で捜索するとともに情報提供を呼び掛けています。 肝付警察署によりますと、行方不明になっているのは、肝付町後田の無職、鳥越マリ子さん77歳です。 7日午前9時ごろ、親族が自宅で鳥越さんを見たのを最後に行方が分からなくなり、警察に届け出ました。 鳥越さんは、身長およそ145センチのやせ型。あごくらいまでの長さの白髪で、あずき色のカー