◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）のメジャー勢が３人合わせて４発、８打点の活躍で２連勝。１次ラウンド突破に王手をかけた。６日の台湾戦、７日の韓国戦に連勝した日本は、ナイターで行われる８日のオーストラリア戦に勝てば自力で準々決勝進出が決定する。８日のデーゲームで行われる韓国―台湾戦で台湾が勝った場合