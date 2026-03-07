夫の教育と言っているけれど、自分の都合の良いように従わせているだけでは？家事や育児にとどまらず給料の話まで持ち出し、夫をどんどん追い詰めてしまうのです。＞＞【まんが】夫を育てたらいなくなりました(ウーマンエキサイト編集部)