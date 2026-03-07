国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は7日、アゼルバイジャンで14、15日に予定していたフリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）のモーグルとデュアルモーグルを自然環境などを理由に、来季に延期すると発表した。今季の第8戦と最終第9戦を予定していた。今季のW杯では、男子のエースでミラノ・コルティナ冬季五輪で2個のメダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が、モーグルとデュアルを合わせた総合優勝争いなどでト