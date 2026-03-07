ベトナム国営のベトナム通信社は2月28日付で、観光客を相手に法外な料金を要求する商行為が横行している問題を取り上げた。外国人だけでなく自国民を狙った「ぼったくり」も多く、ネットには問題を重視して解決策を提案する投稿が寄せられている。ハノイに住む35歳の観光ガイドのチ・マイさんは「地元の人でも、旧市街で果物の砂糖漬けを買う場合、価格交渉をしなければ倍の値段で売りつけられます。外国人観光客が4倍とか5倍の値