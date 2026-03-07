歌謡グループ「純烈」の弟分で、4月8日にデビューを控える4人組「モナキ」の公式Xが7日に更新され、8日に開催予定だったデビューシングル発売記念のミニライブを中止すると発表した。当初の想定を超える来場者が見込まれ「お客様ならびに出演者の安全を考慮した」と説明した。同Xで、8日にミヤコ瓢箪山店で開催予定のミニライブとイベントについて、「3/7（土）のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場さ