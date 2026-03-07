4日のメイン11R、B1級「弥生特別」で、笹田知宏騎乗のタガノウィリアム（セン9、父パイロ）が勝利し、管理する新子雅司調教師（48）が地方通算1200勝を兵庫史上最速で達成。自厩舎所属の笹田知宏（39）騎乗でメモリアル勝利をつかんだ。道中は逃げたムキズ（牡9＝有馬、父サウスヴィグラス）をぴったり追走。4角の立ち上がりではやや突き放されたが、笹田の左ムチにきっちり反応してゴール手前で差し切った。先月19日には、