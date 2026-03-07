5日のメイン11R、A2B1級の「姫路和牛特別」は、小牧太（58）騎乗の2番人気イザグリーンライト（牡4＝西川進、父ビーチパトロール）がクビ差勝利。3番人気のヴィンセドリス（牡6＝森沢、父ロードカナロア）、単勝1.3倍の断然人気に推されたエイシンハリアー（牡4＝坂本和、父エイシンヒカリ）との追い比べを制した。道中は無理に前へ行かず、好位外めを追走。手応え良く最終直線を迎え、先頭に躍り出たところでいったんはヴィン