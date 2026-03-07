野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、韓国を８―６で破った。試合後のヒーローインタビューには、２本の本塁打を放ち、勝利に大きく貢献した鈴木誠也が迎えられた。インタビューの一問一答は以下の通り。――接戦を制した。振り返って一言本当にほっとしています。本当に皆さんの声援があって今日の試合ができたと思うので、熱い声援ありがとうございます。――きょう４打点