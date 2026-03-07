実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏が3月5日のXで怒りを爆発させ注目を集めている。堀江氏は《クソどもがクソみたいなリプしててウザいが、お前らが望んでる結末には絶対ならないから今まで通りクソみたい日常を生きてろクソが。腹立つから書いた》とポストした。このほか《てか、お前らもう武道館ガラガラ問題はどうでもいいのか。鳥並みの脳みそで忘却するの早すぎたろ》《大体、鳥並みの脳みそのお前らが喜びそうなネ