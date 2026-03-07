山本はチャイニーズ・タイペイ戦で勝利投手になった驚きの発表が決まった。ドジャースは6日（日本時間7日）、山本由伸投手の“新グッズ”の配布を正式リリース。世界的人気キャラとのコラボに「最高だ」「これはたまらない」と海外ファンも大興奮している。球団公式X（旧ツイッター）は「ヨシノブがヨッシーに出会う」と綴って映像を公開した。山本が壁倒立していると、聴き馴染みのある声が騒いでいる。山本が英語で「お願い