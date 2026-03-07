大谷HR直後に菊池がハグ■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で同点本塁打を放った。直後のベンチで先発の菊池雄星投手（エンゼルス）が大谷に自ら駆け寄ってハグを交わす場面があり、ネット上のファンから「泣いてまう」と感動の声が広がっている。1点を追う3回1死で迎えた第2打席