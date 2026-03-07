【嘉義共同】台湾の卓栄泰行政院長（首相）が7日、日本を訪問した。現職の行政院長が訪日したのは1972年に日本と台湾が断交して以来、初めてだという。東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦した。台湾の中央通信社が報じた。卓氏は7日午前に日本に到着し、WBCの台湾とチェコの対戦を観戦した。中国は日台の公的な往来に反対する立場で、日本の政界要人が卓氏と表立って面会する可能性は低い。李洋運