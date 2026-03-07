米紙ワシントン・ポストは６日、ロシアが中東地域の米軍の情報をイランに提供していると報じた。米軍の攻撃を受けたイランは、湾岸諸国の米軍基地などを反撃しており、クウェートでは米兵６人が死亡している。ロシアは友好国イランに水面下で支援を行っている可能性がある。複数の当局者の話として伝えた。２月２８日の米国とイスラエルによるイラン攻撃開始以降、ロシアは米軍の艦船や軍用機を含む情報をイランに伝えてきたと