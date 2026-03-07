中島健人、重岡大毅（WEST.）、岩本照（Snow Man）によるテレビ特番『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ!』（テレビ朝日系）が、3月6日に放送された。中島が番組撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】中島健人・重岡大毅・岩本照、仲良しトリオ旅オフショ） 番組では、 仲良し3人組の“けんしげひー“が観光大使を目指して日本全国を巡る。第一弾の旅の舞台は栃木