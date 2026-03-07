2本塁打を含む4打点と大活躍した鈴木誠也(C)Getty Images野球日本代表の侍ジャパンは3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの第2戦で、韓国代表と対戦。8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック初回に3点を先制される苦しい展開だったが、鈴木誠也の2発を含む4本塁打で逆転。一度は追いつかれるも、7回に鈴木が押し出し