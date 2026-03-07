打倒・侍ジャパンを誓った韓国の前に立ちはだかったのは、大谷を筆頭とするメジャーリーガーたちだった(C)Getty Images一発攻勢で“乱打戦”を制した。3月7日、日本代表は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組での第2戦で、韓国代表に8-6で完勝。これで開幕から連勝スタートとなり、準々決勝ラウンド進出に弾みをつけた。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチ