◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパン・吉田正尚外野手の活躍に所属している米大リーグ・レッドソックスも喜んだ。吉田は４−３の３回２死、右翼へソロを運んで今大会初本塁打を放つと、６−５の７回２死満塁にも２点打を打って勝利に貢献した。吉田が所属するレッドソックスは公式Ｘ（旧ツイッター）で「ＧｏｏｄｍｏｒｎｉｎｇｆｒｏｍＭａｓａ！」と本塁打の動画と共に投稿。