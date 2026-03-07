「DREAMS COME TRUE」の中村正人（67）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、楽曲作りの葛藤をつづった。中村は「今日も色々ありました。頭が破裂するぐらい絶望することもあります。その苦悩は吉田さんと俺にしかわかりません。共有できるものじゃない。なぜならドリの音楽を生み出し宇宙一大切にしているのは俺たちだから」とポスト。「それは当然で誰を責めるわけでもない。でも、だけれど、ドリの音楽を伝えるた