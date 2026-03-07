【ニューデリー共同】インド南部カルナタカ州のシッダラマイヤ州首相は6日、16歳未満の子どもによる交流サイト（SNS）の利用を禁じると発表した。ロイター通信が報じた。シッダラマイヤ氏が予算演説で明らかにした。導入の時期には言及しなかった。ロイターによると、インドで子どものSNS利用を禁じる初めての州になる見通し。シッダラマイヤ氏は、SNSによる「子どもへの悪影響を防ぐ」と述べた。カルナタカ州のベンガルールは