不良馬場ならもはや敵なしだ。3日のメイン11R「たまご牧場まきば特別」（12頭フルゲート・ダート800メートル）で、竹村達也（43）騎乗のオーケン（牡6＝南、父ファインニードル）がハナ差勝利。5番人気の評価を覆す快走を見せた。良馬場でも昨年、一昨年ともに1勝ずつを記録しているが、特筆すべきは不良馬場での成績。これで【5・1・0・1】とし、中でもスーパースプリント戦に限れば【5・1・0・0】とパーフェクト連対だ。この