◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)日本は韓国を下し、2連勝スタート。2試合連続で2番に入った近藤健介選手はここまでヒットが出ていません。前日のチャイニーズ・タイペイ戦から「2番・ライト」でスタメン出場する近藤選手。前日は5打数無安打とスタメンで唯一ヒットを記録しませんでした。この日の韓国戦では、初回に大谷翔平選手が四球を選ぶも第1打席にセカンドゴロ。3回に