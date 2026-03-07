◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１本塁打を含む２打数２安打１打点、２四球３得点と１番の役割を完璧にこなした。韓国先発は右横手投げのコ・ヨンピョ。３点を先制された直後、初回先頭の第１打席で大谷は四球を選び、３番・鈴木誠也の追撃の２ランを演出した。東京