オープン戦で初の長打を放つなど着実に成長を見せる横浜ＤｅＮＡ・小田ドラフト１位新人の小田（青学大）が存在感を示した。先頭の三回に楽天・前田健の２球目を捉えて右翼線への三塁打を放つと、九回には中前適時打。オープン戦初の長打と打点を記録したが、「あまり意識せず、チームの一員として何ができるかを考えながら試合に臨んでいる」と冷静に振り返った。春季キャンプから２軍のメンバーとして１軍の実戦に参加し、経