７日に行われたミラノ・コルティナパラリンピックのスノーボード男子スノーボードクロス予選で、日本選手団の旗手、小須田潤太（オープンハウス）は３位で通過し、「まあまあ、いい位置につけられた」と振り返った。前回北京大会はこの種目で７位だったが、今大会は旗手として「全体を盛り上げられるような結果を残したい」と気合十分。決勝トーナメントへ向け、「最大限のパフォーマンスを発揮するために最高の準備をするだけ