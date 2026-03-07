◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンが韓国代表に勝利し連勝。この試合2本塁打4打点を挙げた鈴木誠也選手が自身のホームランを振り返りました。侍ジャパンは先発の菊池雄星投手が初回に3失点で追いかける展開。その後4本のホームランと鈴木選手の押し出しフォアボールで勝ち越し、韓国を振り切りました。試合後、鈴木選手は「ほっとしています。皆さんの声援が