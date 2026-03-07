オープン戦５試合に出場し、全試合で安打をマークしている横浜ＤｅＮＡ・筒香筒香がオープン戦で好調を維持している。ここまで５試合に出場して全試合で安打を放ち、打率は４割超え。それでも、「もちろん修正するところはまだまだある。準備万端で開幕を迎えられるように続けていきたい」と冷静だった。この日（７日）は２打席連続の適時打で２安打２打点。三回には日本球界に復帰した楽天・前田健の１４６キロを右前へはじき