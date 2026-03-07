美容外科医の高須幹弥氏が７日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」について語った。サナエトークンは実業家の溝口勇児氏が手掛けるＹｏｕＴｕｂｅ番組「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」を通して先月２５日に発行された。高市早苗首相の名前を冠しているが、高市氏がＸで「何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」と無関係を主張したことで問題となり、金融庁が調