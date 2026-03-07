侍ジャパンが７日、ＷＢＣ１次ラウンド韓国戦（東京ドーム）に８―６で勝利。鈴木誠也外野手（３１＝カブス）、大谷翔平（３１＝ドジャース）、吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）の一発攻勢などで宿敵を下し、準々決勝進出に向けて大きく前進した。２―３と１点ビハインドの３回にメジャーリーグトリオがドームを興奮の渦に巻き込んだ。口火を切ったのは大谷だ。一死から韓国先発右腕コ・ヨンピョが投じた内角スライダー