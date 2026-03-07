７日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、冒頭で安住紳一郎アナウンサーが、ＷＢＣ日本−韓国戦が八回途中、日本が８−６でリードしていると口頭で伝えた。米動画配信大手ネットフリックスが国内の独占放送権を獲得しており、地上波での中継はない。試合後も制約があり、安住アナは「試合終了の３０分くらいしますと映像の配信がありまして、それを私たちが頂きまして、編集して３分以内でお伝えすることがで