「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）アンタッチャブルの山崎弘也が客席で熱視線を送った。一塁側で岡本和真内野手のネーム入り侍ユニホームを着用。中継でもたびたび映り込み、ネットでも話題となった。元高校球児で大の野球好きとして知られ、前回大会でもイタリア戦を現地観戦。ＳＮＳでは「ザキヤマ発見ｗ」、「今ので確信した笑」、「やっぱザキ