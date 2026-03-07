「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）韓国が痛恨の逆転負け。日本戦は１引き分けを挟んで１１連敗の屈辱となった。今大会は１勝１敗となった。初回から侍ジャパン・菊池に襲いかかり、４安打を集中して３点を先制。２点を追う展開となった四回はキム・ヘソン（ドジャース）が伊藤から同点２ランを放った。だが、５−５の七回に救援陣が崩れた。パク・