第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、全てのPOOLで1次ラウンドがスタートした。POOL Aのキューバはパナマと対戦し、2回にギベルトのソロで先制すると、3回にはモンカダの2ランで追加点。NPB勢では、先発・モイネロ（ソフトバンク）が3回2/3・59球を投げ無失点に抑えると、抑えのライデル・マルティネス（巨人）も危なげなく3人で片付け試合を締めた。野手では『3番・ファースト』でスタメン出場したアリエル