同点の7回に鈴木の押し出し四球で勝ち越し、吉田の2点打で加点した■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。試合後に会見に臨んだ井端弘和監督は大谷翔平投手を絶賛した。3点を追う初回、鈴木誠也が右中間へ1号2ランを放つと、2-3で迎えた3回には大谷翔平の2試合連発となる右