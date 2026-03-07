鈴木は初回に反撃の2ラン、3回に勝ち越し弾、7回は押し出し四球■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に同点弾を放つなど、2打数2安打2四球の活躍だった。試合後の会見では、同学年の鈴木誠也外野手を称えた。大谷は初回の第1打席、四球を選んで出塁すると、