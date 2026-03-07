Image: Amazon ビジュのよさはモチベだもんね。キーボードと言えば、白です！黒です！ が一般的でしたけど、昨今ではさまざまな色合いのキーボードが登場していますよね。そりゃあ毎日触るものですから、ビジュもやっぱ大事。デスクの雰囲気が整いますし、モチベだってそこに直結してきます。選択肢は多いのですが、カジュアルにお迎えできるといえば「Keychron B1 Pro」は欠かせません。