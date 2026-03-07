第2打席で飛距離124メートルの特大アーチ■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。全打席に出塁する活躍で勝利に貢献した。試合後に会見を行い「本当に素晴らしいゲームで、どちらが勝ってもおかしくないそういうゲームだった」と激戦を振り返った。この日の先