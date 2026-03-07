ゴールラッシュの口火を切ったのは、山本柚月だ。ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦。11−０で大勝した。先制点は開始４分。ボックス内右でキープした山本がカットインから左足を振り抜く。強烈なシュートをファーサイドに突き刺した。チームを勢いづける先制弾の背番号16が、試合後のフラッシュインタビ